Мария Бутина надеется вернуться в Россию в мае

О возможном скором возвращении россиянки из американской тюрьмы сообщил священник Виктор Потапов.

До конца пасхальной недели задержанная в США россиянка Мария Бутина, которую Вашингтон обвиняет в незаконной работе на российское посольство, может вернуться на родину. По крайней мере, на это надеется сама девушка, сообщил РИА "Новости" посещающий её в тюрьме православный священник Виктор Потапов.

— Православная церковь празднует Пасху целую неделю (с 28 апреля по 4 мая), и Мария надеется увидеть свою семью перед тем, как пасхальные торжества будут окончены. Она хочет вернуться домой как можно скорее. Мария надеется, что вернётся домой в пасхальную Светлую пятницу (3 мая), но она боится, что следствие может потребовать больше времени, — сказал он.

Напомним, американские власти обвинили Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина сначала категорически отвергала все предъявленные обвинения, однако позднее признала вину в сговоре. Отец девушки отмечал, что Мария согласилась признать себя виновной из-за давления американского следствия.

По словам Валерия Бутина, оптимальным вариантом развития событий была бы отправка его дочери на родину сразу после вынесения приговора — 26 апреля. Её могут поместить в так называемую миграционную тюрьму, где она будет ждать высылки, но отец надеется, что она проведёт там не больше пары дней и вскоре вернётся домой.