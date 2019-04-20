11 человек погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

По предварительным данным, автобус столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком, после чего перевернулся.

По меньшей мере 11 человек из 29 получили различные травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Казахстане. Как сообщили в правоохранительных органах республики, водитель автобуса пытался уйти от столкновения, но всё же врезался в грузовик, после чего автобус опрокинулся.

— Двадцатого апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181-м километре автодороги Алматы — Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota Camry с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание, — сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Как сообщал Лайф, ранее в столице Казахстана произошло другое крупное ДТП с участием автобусов. В результате столкновения двух автобусов в Нур-Султане погибли двое и пострадало 27 человек.