Число пострадавших при лесных пожарах в Забайкалье возросло до 27 человек

По данным регионального Минздрава, двое находятся в тяжёлом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.

Количество пострадавших из-за лесных пожаров в Забайкальском крае возросло до 27 человек. Такую статистику приводит пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Уточняется, что у всех пострадавших диагностированы термические ожоги. При этом два человека находятся в тяжёлом состоянии. Состояние шестерых врачи оценивают как средней степени тяжести. У остальных 19 — лёгкие травмы.

— Сейчас пациенты средней степени тяжести и тяжёлые доставлены в ожоговый центр, где далее они получат специализированную помощь, — заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения края Александр Мироманов.

В ведомстве заявили, что восьмерых пострадавших из трёх районов доставили в Читу вертолётами Ми-8 регионального Центра медицины катастроф.

Как сообщал Лайф, с 19 апреля в Забайкальском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. От природных пожаров пострадали по меньшей мере 14 населённых пунктов. Общее количество людей, лишившихся жилья, приравнивается к 263, среди них 28 детей.