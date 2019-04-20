В Китае рассказали о планах исследования Луны совместно с Россией

Изучение естественного спутника Земли планируют проводить с помощью российского аппарата "Луна-26" и китайского "Чанъэ-7".

Китай и Россия рассматривают возможности совместного исследования Луны в 2023 году, сообщил заместитель директора Центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь в беседе с РИА "Новости".

Как отмечается, российский аппарат будет наблюдать за Луной с орбиты.

— Время запуска "Луны-26" практически совпадает с планируемым запуском нашего космического зонда "Чанъэ-7", так что мы можем одновременно вести наблюдения и делиться полученными данными, — сказал Гобинь.

Он также заявил о перспективах пилотируемой китайской миссии к Луне с высадкой на её поверхности.

Ранее Лайф писал, что в США планируют нарастить военную мощь в космосе, опасаясь России и Китая.