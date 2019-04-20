Роман Полански намерен через суд восстановиться в Американской киноакадемии

В то же время кинематографисты заявляли, что режиссёр исключён из состава организации навсегда и пересмотру это решение не подлежит.

Роман Полански обратился в суд с требованием признать незаконным решение Американской академии киноискусств о его исключении и тем самым восстановить его членство в организации, присуждающей премию "Оскар". Соответствующее ходатайство направлено в суд Лос-Анджелеса, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

— Академия поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить всё в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом. Решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах, — говорится в ходатайстве Романа Полански.

Как ранее сообщал Лайф, Полански был исключён из академии в 2018 году из-за четырёх обвинений в домогательстве и изнасиловании, в том числе в отношении 13-летней девочки. Вместе с ним "изгнали" комика Билла Косби, которого также признали виновным в сексуальном насилии.

Совет управляющих Американской академии киноискусств отмечал, что решение принято в полном соответствии с правилами поведения организации. А режиссёр был исключен из её состава навсегда. В свою очередь Полански назвал совет управляющих академией кучкой лицемеров, ведь, по его словам, все они стоя аплодировали ему при вручении "Оскара" за фильм "Пианист".