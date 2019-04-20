Среди жертв ДТП с автобусом на юге Казахстана нет россиян

Среди погибших и пострадавших в результате ДТП в Жамбылской области Казахстана не числятся граждане России.
— Среди погибших и пострадавших в аварии, произошедшей 20 апреля в Кордайском районе Жамбылской области, граждан Российской Федерации нет, — говорится в сообщении Посольства РФ.
Как ранее писал Лайф, автобус столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком и перевернулся, в результате чего погибло 11 человек, ещё 29 человек пострадали.
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