Медведев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Также глава правительства дал распоряжение доставить пострадавших на лечение в федеральные медцентры.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Поручение было сделано по итогам телефонного разговора с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.

— Медведев отметил, что Правительство РФ окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жильё. Кроме того, премьер-министр распорядился в случае необходимости доставить пострадавших в результате пожаров на лечение в федеральные медицинские центры, — заявил Осипов.

Напомним, в Забайкалье по причине природных пожаров пострадали по меньшей мере 14 населённых пунктов. Предположительно, жилья лишились 263 человека, в том числе 28 детей. По последним данным, в результате пожаров пострадало 27 человек.