Медведев поручил оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
Поручение было сделано по итогам телефонного разговора с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.
— Медведев отметил, что Правительство РФ окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жильё. Кроме того, премьер-министр распорядился в случае необходимости доставить пострадавших в результате пожаров на лечение в федеральные медицинские центры, — заявил Осипов.
Напомним, в Забайкалье по причине природных пожаров пострадали по меньшей мере 14 населённых пунктов. Предположительно, жилья лишились 263 человека, в том числе 28 детей. По последним данным, в результате пожаров пострадало 27 человек.
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