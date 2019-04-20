Французские следователи нашли место, откуда начался пожар в Нотр-Даме

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Французские следователи нашли место, откуда начался пожар в Нотр-Даме

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Фото: © РИА Новости/ Доминик Бутен

Кроме того, правоохранители обращают особое внимание на то, как сработала пожарная сигнализация.

Французские следователи сумели установить место очага пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает CNN.

По их выводам, пожар начался в центральной части собора, у основания его шпиля.

Особое внимание правоохранители обратили на работу пожарной сигнализации, которая, по их версии, сработала некорректно.

Напомним, что знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Кроме того, оказалось, что Париж не располагает пожарными самолётами. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных.

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