В Москве двух подростков ранили из пневматического оружия

Как рассказали в полиции, напавший на несовершеннолетних в настоящее время находится в розыске.

В московском районе Щукино двоих подростков ранили из пневматического оружия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу Москве.

— Поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум несовершеннолетним, предположительно, из пневматического оружия, на улице Расплетина, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время стрелявший находится в розыске.

Как ранее писал Лайф, на севере Москвы неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса.