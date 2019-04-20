В Москве двух подростков ранили из пневматического оружия

В московском районе Щукино двоих подростков ранили из пневматического оружия. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу Москве.
— Поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум несовершеннолетним, предположительно, из пневматического оружия, на улице Расплетина, — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящее время стрелявший находится в розыске.
Как ранее писал Лайф, на севере Москвы неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса.
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