Минск собирается требовать от "Транснефти" компенсацию за некачественную нефть

Ранее в "Белнефтехиме" заявили о "резком ухудшении" качества поступающего сырья, и российская сторона пообещала устранить проблемы.

Белорусская компания "Белнефтехим" планирует потребовать от российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти. Об этом сообщил журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков, пишет БелТА.

— Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов, — сказал Рыбаков.

Ранее представители "Белнефтехима" рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. В "Транснефти" обещали устранить проблемы с качеством сырья к 22 или 23 апреля.