Минск собирается требовать от "Транснефти" компенсацию за некачественную нефть

Белорусская компания "Белнефтехим" планирует потребовать от российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти. Об этом сообщил журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков, пишет БелТА.
— Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов, — сказал Рыбаков.
Ранее представители "Белнефтехима" рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. В "Транснефти" обещали устранить проблемы с качеством сырья к 22 или 23 апреля.
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