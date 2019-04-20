Минск собирается требовать от "Транснефти" компенсацию за некачественную нефть

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Минск собирается требовать от "Транснефти" компенсацию за некачественную нефть

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Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее в "Белнефтехиме" заявили о "резком ухудшении" качества поступающего сырья, и российская сторона пообещала устранить проблемы.

Белорусская компания "Белнефтехим" планирует потребовать от российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти. Об этом сообщил журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков, пишет БелТА.

Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов, — сказал Рыбаков.

Ранее представители "Белнефтехима" рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. В "Транснефти" обещали устранить проблемы с качеством сырья к 22 или 23 апреля.

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