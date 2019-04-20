Остановивший вирус WannaCry признался в создании другого вируса

Суд вменяет мужчине не только создание и распространение вредоносных ПО, но и дачу ложных показаний.

IT-специалист из Великобритании Маркус Хатчинс, остановивший в 2017 году распространение глобального вируса WannaCry, признал вину в создании и распространении вируса Kronos. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на досудебное соглашение.

В окружной суд западного округа Висконсина было передано дело, согласно которому мужчине вменяется не только создание и распространение вредоносных ПО, но и дача ложных показаний.

— Как вы, наверное, знаете, я признал себя виновным по двум обвинениям, связанным с вредоносными программами, написанными задолго до начала моей карьеры в сфере безопасности, — написал Хатчинс.

Он пообещал, что теперь будет использовать приобретённые навыки в конструктивных целях и посвящать своё время защите людей от атак вредоносных программ.

Напомним, 12 мая 2017 года хакерской атаке с помощью вируса WannaCry подверглись организации и госструктуры 150 государств. В частности, были парализованы телекоммуникационная сеть Испании, здравоохранительная система Великобритании и МВД России. От тех, кто подвергся нападению, злоумышленники требовали $600 в криптовалюте Bitcoin для снятия блокировки с заражённых компьютеров.