Пушков прокомментировал иск о снятии Зеленского с выборов

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Пушков прокомментировал иск о снятии Зеленского с выборов

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: © Flickr/Council of Europe

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что снятие Владимира Зеленского с президентских выборов было бы "равносильно госперевороту".

Напомним, ранее украинский адвокат Андрей Хилько подал в суд заявление о снятии кандидатуры шоумена с предстоящих выборов.

Комментируя это, Пушков отметил, что снятие с гонки в последний момент лидера первого тура обозначало бы "полную утрату легитимности киевской власти".

Утопающий хватается за соломинку. Безумный сценарий, — написал Пушков в "Твиттере".

Как писал Лайф, в штабе Зеленского также резко отреагировали на иск Хилько, назвав его бредом.

Отметим, сегодня на Украине проходит "день тишины" перед вторым туром президентских выборов.

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