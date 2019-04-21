Число пострадавших в Забайкалье выросло до 29 человек

Количество пострадавших в результате пожаров в Забайкалье возросло до 29 человек, сообщает ТАСС.

Как рассказали в региональном Минздраве, восемь человек госпитализированы.

— Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё двух — крайне тяжёлое, у остальных — средней степени тяжести, — указывается в сообщении.

Как отметил главный врач читинской городской клинической больницы № 1 Фёдор Чепцов, "тяжёлые больные имеют поражение дыхательных путей, что осложняет лечение". Но, по его словам, больные получают всю необходимую помощь.

Напомним, в Забайкалье из-за природных пожаров пострадало по меньшей мере 17 населённых пунктов. Огнём уничтожено 109 зданий и сооружений, в том числе 99 жилых домов. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Лайф также писал, что пострадавшие от пожаров жители Забайкалья получат компенсацию.