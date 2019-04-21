Лавров рассказал, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

По словам главы ведомства, Москва надеялась, что Пётр Порошенко урегулирует конфликт в стране в кратчайшие сроки, но тот только доказал, что далеко не "президент мира".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году после госпереворота в этой стране. Как заявил глава ведомства в интервью телеканалу "Звезда", Москва не стала выступать с заявлением о непризнании по просьбе Парижа и Берлина, так как победитель президентской гонки Пётр Порошенко обещал урегулировать конфликт за "две-три недели".

— И мы этого не сделали, мы дали шанс, — отмечает Лавров.

По словам министра, Порошенко доказал, что является далеко не "президентом мира", а минские соглашения подписал из-за ситуации "на земле".

Напомним, что на Украине сегодня проходит второй тур президентских выборов. Граждане Незалежной выбирают главу государства среди двух кандидатов — действующего украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Оба кандидата уже проголосовали на выборах. Лайф ведёт трансляцию о происходящем.