В США тигр атаковал смотрителя зоопарка на глазах у посетителей

Инцидент произошёл в момент открытия зоосада, в результате чего события произошли на глазах у нескольких человек.

В американском штате Канзас тигр напал на сотрудника зоопарка "Топека". Об этом сообщает AP.

Инцидент произошёл утром 20 апреля, в момент открытия зоопарка. Известно, что свидетелями атаки тигра стали несколько ранних посетителей. К счастью, они не пострадали. Работа "Топеки" была возобновлена через 45 минут.

По словам директора зоосада Брендона Уайли, тигра не будут усыплять, а пострадавшая сотрудница сейчас находится в больнице. У неё были зафиксированы рваные и колотые раны на шее, спине и голове. Добавим, что в этот зоопарк тигр по кличке Санжив приехал в 2017 году.

Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске посетители парка флоры и фауны "Роев ручей" перекормили десятимесячного козлёнка сырыми овощами, из-за чего произошло вздутие желудка и малыш погиб.