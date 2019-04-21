"Белнефтехим" ограничил экспорт нефтепродуктов

Эти меры носят временный характер и будут сняты, как только внесут соответствующие изменения.

Белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт нефтепродуктов из-за некачественного сырья. Об этом сообщил зампредседателя компании Владимир Сизов на заседании оперативного штаба.

—С учётом проведения посевной кампании и имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям, —заявил Сизов.

Он также рассказал, что ограничения носят временный характер, и, как только будут внесены изменения, обязательства по ставкам будут исполнены.

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что представители "Белнефтехима" и российской "Транснефти" встретятся во вторник (23 апреля) для того, чтобы обсудить дальнейшую ситуацию.

— По информации российской стороны, ситуация должна улучшаться ежесуточно, — заявил Ляшенко.

Ранее Белоруссия пожаловалась на резкое снижение качества российской нефти из-за роста концентрации "хлорорганических соединений".