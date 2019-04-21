"Роскосмос" показал музыку пульсаров

"Роскосмос" опубликовал на своём канале в YouTube видеоролик со звуками, которые издают пульсары — быстро вращающиеся нейтронные звёзды сверхвысокой плотности.
Чтобы получить "музыку", радиосигналы были переведены в звуковые волны.
— Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р" проекта "Радиоастрон", — говорится в сообщении.
В опубликованном видео можно услышать такие звуки пульсаров, как B0329+54, B0525-21 и другие.
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