Фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" выходят в море для испытаний

Новейшие российские корабли фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" выходят в море для заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В испытаниях проверят корабельные системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение, навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования.
О том, что экипажи кораблей готовы к выполнению задач согласно плану испытаний, ранее на заседании в Адмиралтействе доложили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королёву.
— Высокий уровень взаимодействия Главного командования ВМФ с предприятием "Северная верфь" позволит максимально эффективно провести все необходимые этапы испытаний, — завил Главком ВМФ РФ.
Днём ранее Лайф рассказывал, что другой фрегат проекта 22350 — "Адмирал Горшков" — примет участие в параде в честь 70-летия ВМФ Китая.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени