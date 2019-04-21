Фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" выходят в море для испытаний

Читайте также

Фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" выходят в море для испытаний

5

Фрегат "Адмирал Касатонов". Фото: © Минобороны РФ.

Корабли отойдут от причалов предприятия "Северная верфь" в Санкт-Петербурге сегодня, 21 апреля.

Новейшие российские корабли фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" выходят в море для заводских ходовых испытаний. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В испытаниях проверят корабельные системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение, навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования.

О том, что экипажи кораблей готовы к выполнению задач согласно плану испытаний, ранее на заседании в Адмиралтействе доложили главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королёву.

Высокий уровень взаимодействия Главного командования ВМФ с предприятием "Северная верфь" позволит максимально эффективно провести все необходимые этапы испытаний, — завил Главком ВМФ РФ.

Днём ранее Лайф рассказывал, что другой фрегат проекта 22350 — "Адмирал Горшков" — примет участие в параде в честь 70-летия ВМФ Китая.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×