В Грузии задержали украинку, которая хотела продать десять детей

У всех несовершеннолетних наблюдаются признаки кишечного отравления. Все они доставлены в больницу.

В аэропорту Тбилиси задержали гражданку Украины, которую подозревают в торговле детьми. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Отмечается, что 8 апреля она прибыла в грузинскую столицу рейсом из Москвы. По неподтверждённой информации, она собиралась отправиться дальше в Абхазию.

При этом пограничников смутил факт того, что четверо из десяти детей были рождены в 2017 году, хотя по документам все они являются её детьми.

У всех несовершеннолетних наблюдаются признаки кишечного отравления. Все они доставлены в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде 38-летняя женщина пыталась продать чужого ребёнка.