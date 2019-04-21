Самая тяжёлая женщина России урезала желудок

Сейчас строгие диеты без жареного и майонеза уже не кажутся ей такими невозможными.

Самая толстая женщина России из Волгограда Наталья Руденко рассталась с 40 килограммами веса с помощью операции по урезанию желудка. Об этом сообщает портал v1.ru.

— Сейчас я вешу 225 килограммов. Я стала намного веселее. Во мне живёт больше надежды и больше ожиданий от самой себя, — с оптимизмом рассказала Руденко.

Наталья уже несколько месяцев сидит на строгой диете, прописанной врачами. Сейчас она понимает, что правильное питание не является невыполнимой миссией, хотя и не всегда бывает просто.

После того, как Наталья сбросила 40 килограммов, она перестала быть заложницей собственной квартиры — теперь она сама поднимается на третий этаж с небольшими передышками.

Родные Натальи воспринимают её успехи довольно сдержанно.

— Пока они лишь сдержанно говорят: "Ну да, на лицо посвежела". Пускай. Пока их оценки будут нейтральными — лишний стимул идти к своей мечте, — оптимистично ответила волгоградка.

Женщина объявила войну лишнему весу ещё осенью прошлого года. Волгоградка рассказала в эфире федерального канала о своей проблеме и поставила себе цель похудеть на 20 килограммов. Сейчас с периодическими срывами она идёт к мечте.