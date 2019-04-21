Лавров заявил, что автокефалия Украины была навязана Вашингтоном

Он также подчеркнул, что власти США ныне активно работают со всеми церквями, которые не признают ПЦУ.

Авантюра с предоставлением Украине автокефалии была навязана представителями Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, власти США с недавнего времени решили использовать атаки на православие, используя это как элемент давления на Россию.

— Исходя из того что Русская православная церковь занимала ведущие позиции в мировом православии, авантюра, которую затеял стамбульский патриарх Варфоломей с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви, которая называется Православная церковь Украины [ПЦУ], была — у нас уже достаточно фактов, чтобы это утверждать — поддержана и инспирирована Вашингтоном , — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что власти США сейчас активно работают со всеми церквями, которые не признают ПЦУ. Такую ситуацию он назвал грубым и бесцеремонным вмешательством в дела церкви, противоречащим всем нормам дипломатии.

Взамен канонической УПЦ 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве была образована так называемая Православная церковь Украины. В этот же день её предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".