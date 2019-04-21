Дмитрий Быков пришёл в сознание

Ранее его жена сообщила о том, что супруг уже в состоянии самостоятельно дышать.

Писатель Дмитрий Быков, которого срочно госпитализировали в Уфе 16 апреля, пришёл в сознание и может говорить. Об этом сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов ТАСС.

— Он пришёл в сознание. Разговаривает и командует. И дышит сам, — рассказал Муратов.

Ранее жена писателя Ирина Лукьянова написала в Facebook, что её супруга перевели "на самостоятельное дыхание".

16 апреля Быков почувствовал себя плохо на борту самолёта. Его срочно госпитализировали в больницу Уфы с подозрением на инсульт.