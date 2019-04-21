Обнаружен источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

Стороны договорились в ближайшее время обсудить технические и компенсационные вопросы.

Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти находится на участке Самара-Унеча нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает портал "Вестник "Нафтана" со ссылкой на гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олега Борисенко.

— Источник загрязнения "Транснефтью" обнаружен на участке Самара-Унеча. В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы, — сообщил он после заседания оперативного штаба по ситуации с поставками нефти.

Ранее в Белоруссии рассказали о "резком ухудшении качества" нефти, поступающей из России. В "Транснефти" обещали устранить проблемы с качеством сырья к 22 или 23 апреля.