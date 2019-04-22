Зеленского пригласили посетить Крым

Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может посетить российский Крым, чтобы понять и признать выбор жителей полуострова, сделанный в пользу России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

— Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион, — сказал Гемпель.

Парламентарий добавил, что результаты выборов на Украине вполне предсказуемы, но при этом он выразил уверенность, что резких перемен в политике Украины ожидать не стоит.

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах с 73% голосов. Это данные по итогам обработки 75% бюллетеней, показанные на табло Центральной избирательной комиссии.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума о воссоединении, состоявшегося в 2014 году. Основанием для него стал госпереворот на Украине и опасения, что на полуострове начнётся насильственное давление на население.