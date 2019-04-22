В "Росконтроле" рассказали, какие яйца, муку и творог не стоит покупать к Пасхе

Результаты исследования трудно назвать утешительными: в случае с творогом, к примеру, рекомендованным к покупке оказался только один бренд из восьми.

Эксперты "Росконтроля" проверили яйца, муку и творог ряда торговых марок и выяснили, какие из них точно не стоит покупать к Пасхе. Результаты опубликованы на сайте организации.

Яйца

Что касается яиц, то тут в лабораторию отправились такие бренды, как "Окское", "Волжанин", "Лето", "Золото Сеймы", "Роскар-Экстра", "Лента". Специалисты оценивали безопасность, соответствие заявленной категории, содержание полезных веществ и состояние скорлупы яиц.

По результатам исследования, рекомендованными к покупке оказались яйца торговых марок "Окское", "Лето" и "Волжанин" — все они признаны безопасными, содержат нужное количество Омега-3 жирных кислот и фосфолипидов. Последний бренд, правда, немного разочаровал экспертов тем, что яйца этой марки пришлось покупать несколько раз, поскольку во всех лотках попадались яйца с треснувшей скорлупой. Остальные бренды попали в список товаров с замечаниями.

— В образцах "Лента", "Золото Сеймы", "Роскар-Экстра" выявлены антимикробные препараты ципрофлоксацин, энрофлоксацин и триметроприм. Кроме того, вес яиц "Золото Сеймы" несколько меньше, чем должен быть у продукции отборной категории, — говорится в сообщении.

Мука

Проверку проходил и главный ингредиент пасхального кулича. Эксперты исследовали такие торговые марки, как "Сокольническая", "Мелькомбинат", MAKFA, "Рязаночка", "Настюша". Исследовали крупность помола, наличие посторонних примесей и улучшителей, заражённость грызунами, а также проведён скрининг на 149 современных пестицидов. Кроме того, в "Росконтроле" проверили, из какой муки лучше получается выпечка.

Так, к покупке к Пасхе рекомендуются бренды MAKFA, "Мелькомбинат", "Рязаночка", а вот к маркам "Настюша" и "Сокольническая" возникло несколько замечаний: оба товара оказались слишком крупного помола для муки высшего сорта.

— Как известно, размеры частиц муки имеют большое значение и влияют на её хлебопекарные свойства. Массовая доля сырой клейковины в муке высшего сорта должна составлять не менее 28%. И в "Сокольнической", и в "Настюше" этот показатель ниже, — отметили в "Росконтроле".

Творог

По 45 параметрам исследовался также творог 9% жирности. В лабораторию отправили торговые марки "Брест-Литовск", "Останкинское", "Милава", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Дмитровский молочный завод", "Коровка из Кореновки", "Искренне Ваш".

Результатами специалисты "Росконтроля" были разочарованы: только один бренд прошёл проверку на "отлично" — "Брест-Литовск". Он, как отмечается, соответствует требованиям безопасности, не содержит растительных жиров и крахмала и имеет хорошие органолептические показатели.

Хуже ситуация у брендов "Милава", "Останкинское", "Искренне Ваш" и "Дмитровский молочный завод". Как сообщает "Росконтроль" перечисленные бренды признаны опасными для потребителей, так как в них выявили слишком высокое содержание плесени и дрожжей. В других оказалось в сотни, а где-то и в тысячи раз меньше положенного количество молочнокислых бактерий, которыми обусловлены полезные свойства творога.