Роспотребнадзор объяснил, зачем нужно мыть куриные яйца

Оказывается, это чрезвычайно полезный лайфхак перед Пасхой: и от бактерий защитит, и краска лучше ляжет.

В преддверии светлой Пасхи эксперты Роспотребнадзора составили памятку по выбору самых главных праздничных продуктов. Отдельного внимания заслуживают куриные яйца: оказывается, с ними все не так просто.

Сперва эксперты настойчиво советуют обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид: яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. Никаких повреждений, кровяных следов, перьев или птичьего помёта на скорлупе быть не должно. И, кстати, кому-нибудь еще нужно напоминать, что покупать куриные яйца и другие продукты питания с рук — опасно для здоровья?

Шаг следующий: хранение. Дома яйца следует сразу положить в холодильник, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов.

Срок хранения диетических яиц — до 7 суток, столовых — от 8 до 25 дней.

Мытые яйца хранятся не более 12 дней.

Согласно санитарным правилам, вареные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.

— Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой, — рекомендует Роспотребнадзор. — А варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллезом.

Речь идет о серьезном инфекционном заболевании, поражающем органы пищеварения. Сама опасность в большинстве случаев исходит от кур в следствие плохого содержания птиц и их некачественного кормления. То есть чаще всего болезнетворные бактерии находятся не в середине, а лишь на скорлупе и особенно опасно, если она вымазана куриным пометом. Хотя иногда инфекция проникает внутрь самого яйца (потому эксперты и рекомендуют не покупать продукты с рук).

А ранее эксперты "Росконтроля" проверили яйца, муку и творог ряда торговых марок и выяснили, какие из них точно не стоит покупать к Пасхе. Результаты исследования трудно назвать утешительными: в случае с творогом, к примеру, рекомендованным к покупке оказался только один бренд из восьми. Тут все подробности.