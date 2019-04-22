Почти половина россиян одобрила идею продажи алкоголя онлайн

При этом 19% отметили, что будут чаще заказывать и другие товары в случае легализации такого сервиса.

44% россиян поддерживают идею продажи алкоголя через Интернет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса консалтинговой компании Deloitte.

Он также показал, что 39% участников исследования воспользуются онлайн-покупкой спиртного при возможности. Уточняется, что более лояльны к продаже спиртного через Интернет мужчины.

Помимо того, опрос показал, что 19% респондентов будут чаще заказывать и другие товары в случае легализации интернет-торговли.

Напомним, вопрос легализации продажи алкоголя обсуждается уже несколько лет. Например, ранее Минфин выступил с предложением начать продажу алкоголя в Интернете с 1 января 2019 года, а продажи прочих видов спиртных напитков — с 2020 года. Минздрав же против этой идеи.