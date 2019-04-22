Названы первые законопроекты, которые Зеленский внесёт в Раду

В штабе шоумена заявили, что работа велась ещё до выборов и будет продолжаться для создания наиболее эффективного механизма народовластия.

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, какие законопроекты первыми будут внесены в Верховную раду. Их восемь.

— Это закон о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте, — приводит его слова Громадське ТВ.

По словам Разумкова, работа над документами велась ещё до выборов. И будет продолжаться для создания наиболее эффективного механизма народовластия.

В программе предвыборной кампании Владимира Зеленского отмечалось, что первый законопроект будет направлен именно на формирование и укрепление механизма народовластия в стране, с помощью которого украинцы "смогут формировать основные задачи для власти".