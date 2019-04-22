Азаров рассказал Лайфу, какое будущее ждёт Порошенко

Политик считает, что Пётр Порошенко буквально возглавлял коррупцию в стране, поэтому ему не избежать судебного преследования.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что Пётр Порошенко не уйдёт из политики, ведь у него есть партия "Блок Петра Порошенко" и он будет пытаться сколотить мощную фракцию в Верховной раде. Однако это ему не удастся из-за ассоциаций его фамилии с коррупцией.

— Он сейчас будет всё делать, чтобы пройти в Верховную раду, создать там мощный блок. Другое дело, что у него из этого ничего не выйдет... Уже одна его фамилия становится токсичной, поэтому вряд ли кто-то с ним встанет рядом, — высказался в беседе с Лайфом бывший украинский премьер Николай Азаров.

Политик также уверен, что западные страны могут попытаться затормозить работу институтов правосудия на Украине. Потому что расследований противоправной деятельности Порошенко при новом президенте не избежать.

— Спустить на тормозах вряд ли удастся. Поэтому я думаю, что Порошенко после провальных выборов в Верховную раду, если он до этого времени дотянет, конечно, просто будет вынужден уехать, — добавил Азаров.

Порошенко не стоит опасаться покушений, ведь и ранее президент мог контролировать военные образования в стране, считает политик. Однако избежать публичных расследований ему не удастся.

Вчера, 21 апреля, Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине. Данные экзитполов подтвердила ЦИК страны. Сам избранный президент заявил, что может назначить Порошенко на какой-либо государственный пост. Прошлой осенью Юлия Тимошенко пообещала Порошенко "политический конец" после выборов.