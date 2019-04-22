Мощный взрыв разнёс часть жилого квартала в Шри-Ланке — видео

Опубликовано полное видео попытки разминировать микроавтобус со взрывчаткой в столице Шри-Ланки. Кадрами делится телеканал newsfirst.lk.

Работы по обезвреживанию бомбы проходили недалеко от одной из церквей. Видно, что сапёры изучили содержимое микроавтобуса и решили подорвать бомбу удалённо. Прогремел взрыв, который повредил стоящие рядом дома.

Напомним, накануне во время празднования Пасхи в гостиницах и церквях Шри-Ланки прогремела серия взрывов. Жертвами атаки стало 290 человек, ещё около 500 пострадали.

В Кремле осудили теракты и отметили, что власти Шри-Ланки не обращались к России за помощью.