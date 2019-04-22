Семье из Подольска предложили переехать из аварийного жилья в гниющий барак

В мэрии признали, что помещение непригодно для проживания, и пообещали в ближайшее время решить проблему.

В подмосковном Подольске семье с двухлетним ребёнком предложили переехать из аварийного дома, в котором рухнул потолок, в коммунальную квартиру с гниющими стенами. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео из барака, где хотели разместить Феденковых.

Супруги не раздумывая написали отказ от такого "щедрого подарка" — в халупе, где деревянные перекрытия прогнили, а на стенах и потолках — плесень, невозможно жить.

В администрации Подольска признали, что предложенное семье Феденковых помещение непригодно для проживания, и заверили, что в ближайшее время решат проблему.

— У нас была небольшая недоработка. Комната была действительно не в удовлетворительном состоянии. Это недоработка администрации. В течение 2–3 дней подберём нормальное помещение для проживания, — объяснили чиновники.

Ранее Лайф рассказывал, как в Самаре рухнула крыша старого деревянного жилого дома.