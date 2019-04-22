Вандалы подожгли могилу певца Осина на Троекуровском кладбище — видео

Это случилось ещё несколько дней назад. Родственники певца узнали о вандализме, только посетив могилу лично.

Неизвестные подожгли могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище.

На видео, оказавшемся в распоряжении Лайфа, видно, что злоумышленники подожгли венки и попытались сжечь крест, разбить именную табличку. Кроме того, они сломали ограду. Нападение, как отмечается, было совершено ещё несколько дней назад.

Как сообщает Пятый канал, о случившемся родственники певца узнали не от сотрудников кладбища, а прибыв лично на могилу.

Как сообщалось ранее, 17-летняя дочь Осина попала в больницу.