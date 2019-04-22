Вандалы подожгли могилу певца Осина на Троекуровском кладбище — видео

Неизвестные подожгли могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище.
На видео, оказавшемся в распоряжении Лайфа, видно, что злоумышленники подожгли венки и попытались сжечь крест, разбить именную табличку. Кроме того, они сломали ограду. Нападение, как отмечается, было совершено ещё несколько дней назад.
Как сообщает Пятый канал, о случившемся родственники певца узнали не от сотрудников кладбища, а прибыв лично на могилу.
Как сообщалось ранее, 17-летняя дочь Осина попала в больницу.
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