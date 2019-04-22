На Украине после победы Зеленского ушёл в отставку второй губернатор

Первым был глава Львовской области, а теперь его примеру последовал руководитель Николаевской.

Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко написал заявление о сложении своих полномочий. Об этом сообщил портал "Украинские новости" со ссылкой на представителя администрации.

По словам собеседника, Савченко собирается лично отдать заявление в Администрацию Президента Украины.

В последнее время своих постов лишились сразу несколько глав областных администраций. В частности, в начале апреля президент Украины Пётр Порошенко отправил в отставку главу Одесской области Олега Степанова, который не допустил фальсификаций в пользу действующего лидера страны на выборах 31 марта.

Ранее сегодня глава Львовской области подал в отставку после провала Порошенко.