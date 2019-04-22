Глава Львовской области подал в отставку после провала Порошенко

Читайте также

Глава Львовской области подал в отставку после провала Порошенко

244

Олег Синютка. Фото © loda.gov.ua

Это единственный регион Украины, где Порошенко обошёл соперника по количеству голосов.

Глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синютка на совещании объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, остаюсь со Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов, — заявил он.

Синютка не уточнил, когда и по каким причинам он покидает пост. Однако ранее он заявлял, что в случае проигрыша Порошенко на выборах уйдёт с должности.

Львовская область стала единственным регионом, где победу одержал Пётр Порошенко. За него проголосовали более 62% избирателей. По стране же в целом Владимир Зеленский получил рекордную для Украины поддержку избирателей.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×