Глава Львовской области подал в отставку после провала Порошенко

Это единственный регион Украины, где Порошенко обошёл соперника по количеству голосов.

Глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синютка на совещании объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

— Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, остаюсь со Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов, — заявил он.

Синютка не уточнил, когда и по каким причинам он покидает пост. Однако ранее он заявлял, что в случае проигрыша Порошенко на выборах уйдёт с должности.

Львовская область стала единственным регионом, где победу одержал Пётр Порошенко. За него проголосовали более 62% избирателей. По стране же в целом Владимир Зеленский получил рекордную для Украины поддержку избирателей.