Зеленский получил рекордную для Украины поддержку избирателей

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах с 73% голосов. Это данные по итогам обработки 75% бюллетеней, показанные на табло Центральной избирательной комиссии.
Этот результат можно считать рекордным в истории Украины: ещё ни один глава государства не пользовался таким доверием жителей.
Как ранее писал Лайф, соперник шоумена действующий президент Пётр Порошенко безнадёжно отстал: он набирает лишь 24,66% голосов.
Напомним, второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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