Зеленский получил рекордную для Украины поддержку избирателей

По итогам обработки 75% бюллетеней шоумен набирает 73% голосов, и это беспрецедентная цифра в истории страны.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает на выборах с 73% голосов. Это данные по итогам обработки 75% бюллетеней, показанные на табло Центральной избирательной комиссии.

Этот результат можно считать рекордным в истории Украины: ещё ни один глава государства не пользовался таким доверием жителей.

Как ранее писал Лайф, соперник шоумена действующий президент Пётр Порошенко безнадёжно отстал: он набирает лишь 24,66% голосов.

Напомним, второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года.