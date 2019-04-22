Samsung временно отменила старт продаж смартфона с гибким экраном Galaxy Fold

Перед запуском Galaxy Fold компания Samsung раздала журналистам экземпляры складного смартфона с гибким экраном. К сожалению, у авторов нескольких изданий они сломались через пару-тройку дней. Как следствие, южнокорейская компания решила придержать релиз новинки.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Samsung не выпустит 26 апреля Galaxy Fold, как ожидалось раньше. Задержка, как пишут журналисты, продлится "как минимум до следующего месяца". То есть релиз ожидается не раньше мая. Причина очевидная: вендор хочет до конца разобраться, что произошло с экземплярами, которые ранее попали в руки журналистов.

На всякий случай напомним, что проблема пресс-семплов заключалась именно в браке экранов. У одних журналистов быстро начало отслаиваться верхнее покрытие дисплея. Другие сами его отодрали, поскольку оно сильно похоже на защитную плёнку. У третьих просто переставала работать часть экрана.

Не столько обидно за журналистов, сколько за потенциальных покупателей Galaxy Fold. Игрушка-то дорогая. В Америке за раскладушку просят почти 2000 долларов, а в России, по словам представителя Samsung, новинка обойдётся в 150–200 тысяч рублей. Будет крайне обидно, если производитель не устранит проблему до старта продаж.