США откажутся от исключений для стран по иранским санкциям

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США откажутся от исключений для стран по иранским санкциям

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Фото: © РИА Новости/Михаил Тургиев

Белый дом пригрозил применить санкции, если импортёры нефти не прекратят закупки нефти в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с начала мая не будет выводить другие страны из-под действия санкций из-за закупки иранской нефти. О таком решении главы государства сказано в письменном заявлении, распространённом в понедельник пресс-секретарём Белого дома Сарой Сандерс.

Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов, — сказано в сообщении.

Такое решение было принято после введения Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций.

В ноябре 2018 года США сообщили о полугодовом исключении для восьми стран, импортирующих углеводороды из Ирана. Такое решение было связано с тем, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире и предоставить время для поиска альтернатив. Греция, Италия и Тайвань уже полностью прекратили импорт иранской нефти.

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