Составлен рейтинг самых опасных паролей

Меньше половины всех опрошенных признались, что используют трудный пароль для своей основной электронной почты.

Среди всех взломанных аккаунтов в почте или социальных сетях самым популярным паролем оказался "123456", заявили британские эксперты по кибербезопасности. Об исследовании Национального центра кибербезопасности Великобритании рассказывает издание "Хайтек".

23 миллиона пользователей Интернета заявили в опросе, что их пароль "123456". На втором месте оказалась длинная версия — "123456789". Также в пятёрку вошли qwerty, password и "1111111".

Другими паролями, которые легко было подобрать, оказались название любимых футбольных клубов или музыкальных коллективов, вроде Blink-182.

— Никто не должен защищать конфиденциальные данные с помощью чего-то, что можно угадать, например, своего имени, местной футбольной команды или любимой группы, — приводит предостережение экспертов издание.

В прошлом году специалисты по кибербезопасности из США опубликовали свой рейтинг самых лёгких паролей, который незначительно отличается от этого, в нём есть слова: donald, sunshine, iloveyou.