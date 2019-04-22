В ФБР узнали о попытке покушения на Обаму и Клинтон

Сотрудники ведомства задержали главаря военизированной группы, которая самовольно отлавливала мигрантов на границе с Мексикой. Правоохранители подозревают, что он планировал напасть на высокопоставленных политиков.

В американском штате Нью-Мексико поймали лидера военизированного формирования, которое самовольно задерживало нелегальных мигрантов, пишет Reuters. У ФБР есть данные, что этим его деятельность не ограничивалась.

Подозреваемого зовут Ларри Митчеллом Хопкинсом. По версии правоохранителей, он планировал совершить покушение на экс-президента США Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Об этом ФБР рассказал свидетель. По его словам, Хопкинс в личной беседе хвастался намерениями напасть не только на Обаму и Клинтон, но и на финансиста Джорджа Сороса.

Ранее Лайф писал о неких "дружинниках" у южной границы США, на которых пожаловалось Правительство Мексики. Сообщалось, что они запугивали мигрантов и вымогали у них деньги.

По предварительным данным, люди Хопкинса, которые часто выдавали себя за пограничников, за последние два месяца задержали более 5,5 тысячи нелегалов. Главаря обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия.