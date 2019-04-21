В МИД Мексики пожаловались на "дружинников" из США, запугивающих мигрантов

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В МИД Мексики пожаловались на "дружинников" из США, запугивающих мигрантов

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Фото: © Flickr/BBC World Service

В МИД Мексики считают, что американские "дружинники" запугивают мигрантов, которые пытаются пересечь границу.

Правительство Мексики выражает свою глубокую озабоченность перед лицом действий по запугиванию и вымогательствам у мигрантов со стороны групп "дружинников" на границе Нью-Мексико, — говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в МИД Мексики указывают на то, что подобные действия могут привести к нарушениям прав человека.

Кроме того, угрозу безопасности мигрантам представляют и действия по обеспечению безопасности, которые "проводятся вне законных структур федерального правительства" США.

Ранее Лайф писал, что на границе Мексики с Гватемалой сформировался новый караван из мигрантов, желающих попасть в США.

Глава Белого дома Дональд Трамп в ответ заявил, что мексиканские власти "ничего не делают", чтобы урегулировать данный процесс.

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