В Госдепе оценили итоги выборов на Украине

Хотя официально результаты голосования ещё не подведены, Владимира Зеленского уже поздравили политики мирового уровня.

Состоявшиеся на Украине выборы были конкурентными, а их итоги отражают волю народа, несмотря на внешние факторы, говорится в распространённом заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она поздравляет "избранного президента Владимира Зеленского на украинских президентских выборах", которые показали, что в стране существует "прочная демократия", несмотря на "пять лет неумолимой российской агрессии". По её словам, прошедшие выборы были "мирными, состязательными и представлявшими волю народа".

— США сохраняют прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ и будут и дальше поддерживать её в проведении ключевых реформ, — приводит её слова ТАСС.

В конце Ортэгус отметила, что "с нетерпением" ждёт начала совместной работы с новым президентом для создания "безопасной, процветающей, демократической, свободной Украины".

Ранее Лайф рассказывал, что после подсчёта 99% протоколов Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Пётр Порошенко набрал 24,46%. Хотя официально украинская ЦИК ещё не огласила результаты, Владимира Зеленского уже поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон, американский лидер Дональд Трамп и премьер Канады Джастин Трюдо, а также глава Белоруссии Александр Лукашенко.