Кравчук считает Зеленского образованным и толерантным человеком

Бывший украинский лидер порекомендовал побеждающему кандидату "слушать свою команду".

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne назвал победившего на выборах главы государства Владимира Зеленского образованным и толерантным человеком.

— Я Зеленского знаю лично. И у меня о нём сложилось позитивное впечатление. Он человек образованный, толерантный. Думаю, что у него вопросы дружбы с честью, достоинством, совестью достаточно корректные. И я надеюсь, что он использует всё для того, чтобы сделать шаги, которые нужны народу Украины, — сказал Кравчук.

Экс-политик отметил, что в первом туре выборов отдал голос за лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко.

Кроме того Кравчук дал советы Порошенко и Зеленскому. Порошенко он посоветовал "ума, терпения и взвешенности, не делать горячих преждевременных заявлений и не делать вид, будто ничего не поменялось". Зеленскому он рекомендовал "слушать свою команду".

Напомним, после подсчёта 99,85% протоколов Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Порошенко набрал 24,46%.