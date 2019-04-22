Первый президент Украины порекомендовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Развивая и углубляя отношения между Киевом и полуостровом, постепенно удастся прийти "к правильным выводам", считает политик.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить госполитику в отношении Крыма.

Политик отметил, что Киев вряд ли признает полуостров российским. По его словам, надо налаживать "человеческие" отношения с крымчанами.

— Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путём, — сказал экс-президент в интервью РИА "Новости Крым".

Кравчук отметил, что, развивая и углубляя отношения между Киевом и Крымом, постепенно удастся прийти "к правильным выводам".

Крым вернулся в состав РФ после проведённого там весной 2014 года референдума, когда абсолютное большинство избирателей высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН, сделали выбор в пользу России. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

До воссоединения с РФ 85% потребностей Крыма в пресной воде и 90% поставок электричества обеспечивалось Украиной. После референдума Киев организовал блокаду, прекратив подачу воды и лишив крымчан энергоснабжения. Сейчас в регионе налажена своя генерация, в частности запущены Балаклавская ТЭС и Таврическая ТЭС. Проблему водоснабжения решили бурением новых скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Южные и центральные районы полуострова обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

На Украине 21 апреля прошёл второй тур президентских выборов. В нём участвовали Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. После подсчёта 99,85% протоколов Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. Порошенко набрал 24,46%.