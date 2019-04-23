Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки об угрозе терактов

Спецслужбы США и Индии информировали Правительство Шри-Ланки об опасности терактов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра экономических реформ островного государства Харшу де Силву.

Он рассказал, что Правительство Шри-Ланки "получило из-за рубежа данные о том, что произойдёт что-то ужасающее", но премьер-министра Ранила Викрамасингхе "держали в неведении" о предупреждении.

Произошедшее стало следствием не провала спецслужб Шри-Ланки, а "неспособности адекватно отреагировать" на предостережение, уверен министр.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Число погибших превысило 290 человек, пострадавших — около 500 человек.

"Пепел падал, как снег". Теракты в Шри-Ланке глазами очевидцев: 5 жутких историй

Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке