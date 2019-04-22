Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке

Читайте также

Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке

295

Фото: twitter/The Scotsman

По последним данным, в результате серии взрывов погибло 290 человек, около 500 — пострадало.

Среди погибших в Шри-Ланке во время празднования Пасхи оказались трое детей самого богатого человека Дании. 46-летний Андерс Холч Повлсен — хозяин сети магазинов Bestseller и владелец большей части акций компании Asos. Его состояние оценивается в 4,5 миллиарда фунтов, пишет Mirror. Недавно он рассказал, что планирует после смерти оставить имущество детям.

<p>Фото: Twitter / <a href="https://twitter.com/TheScotsman" target="_blank"><strong>The Scotsman</strong></a></p>

За несколько дней до трагедии одна из дочек миллиардера выложила трогательный снимок со своими братом и сёстрами у бассейна. Кто именно из них погиб в страшной трагедии, пока не известно.

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/almashpovlsen/" target="_blank"><strong>almashpovlsen</strong></a></p>

По последним данным, как минимум семь террористов-смертников были задействованы в серии терактов в Шри-Ланке.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×