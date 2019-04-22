В серии терактов в Шри-Ланке были задействованы семь террористов-смертников

Жертвами атаки стали 290 человек, ещё около 500 получили ранения различной степени тяжести.

Как минимум семь террористов-смертников были задействованы в серии терактов в Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на представителя государственной криминалистической службы страны.

Они, как отмечается, устроили взрывы в шести точках — отелях и церквях. К настоящему времени по подозрению в совершении теракта задержаны 24 человека.

Напомним, что не менее восьми взрывов произошли в отелях и церквях Шри-Ланки накануне, 21 апреля, во время празднования Пасхи. Жертвами атаки стали 290 человек, ещё около 500 пострадало. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна группировка, но полицейским удалось установить организаторов взрывов.