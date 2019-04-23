МИД Японии "отказался" от возвращения Курил в своём ежегодном докладе

В нынешнем году в документе были указаны более мягкие формулировки, чтобы не "осложнять" и без того непростые переговоры с Россией.

Японский МИД в своём ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" отказался от категоричной формулировки о возвращении "северных территорий" — так здесь называют Курильские острова. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в прошлом году в документе говорилось: вернём четыре северных острова японской стороне. В нынешнем же году, по сообщениям журналистов, японский МИД предлагает уже "решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией".

Отмечается, что официально доклад будет опубликован уже в ближайшее время. По мнению журналистов, "острые" формулировки были убраны из него, чтобы лишний раз не обострять и без того сложные переговоры с Россией по мирному договору.

Ранее Лайф рассказывал, что, по результатам опроса среди населения, люди выступили против передачи островов Японии.