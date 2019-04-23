Два самолёта из Северной Кореи сели во Владивостоке

Один борт доставил высоких гостей из Пхеньяна, на другом, по некоторым данным, прибыла служба безопасности лидера КНДР Ким Чен Ына.

Два борта из КНДР приземлились во Владивостоке в преддверии ожидаемого прибытия северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, пишет РИА "Новости".

По словам корреспондента агентства, гости отказались общаться с журналистами в аэропорту, а один из прибывших ударил по видеокамере южнокорейского репортёра.

Отмечается, что один из самолётов доставил делегацию из Пхеньяна, на другом, по данным СМИ, летели сотрудники службы безопасности главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как ранее писал Лайф, на 25 апреля 2019 года намечена встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР на острове Русский во Владивостоке.

Стало известно, что на бронепоезде из Пхеньяна привезут лимузин Ким Чен Ына. Для того чтобы его можно было выгрузить, пришлось углублять въезд в ворота вокзала Владивостока.