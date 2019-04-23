В жилом доме в центре Москвы произошёл хлопок — видео с места ЧП

Хлопок произошёл в квартире на улице Хамовнический Вал в центре Москвы. Как стало известно Лайфу, в результате происшествия на балконе третьего этажа выбито остекление.

Осколками были повреждены припаркованные автомобили. Известно, что в квартире, где произошёл хлопок, проживает благополучная семья с детьми. Во время происшествия все были дома.

По словам очевидцев, в квартире взорвался аккумулятор. Из жилого дома были эвакуированы 30 человек.

После самого хлопка в квартире начался пожар. К настоящему моменту он ликвидирован. Площадь пожара составила 5 кв. метров.