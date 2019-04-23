В Раде заявили, что закон о переименовании УПЦ никто не отменял

Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не отменялся. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.
— Подчёркиваю, закон не отменён, он действует, — сказал он.
Парубий также назвал абсурдным решение Киевского суда о приостановлении процесса принудительного переименования УПЦ.
Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "Русскую церковь на Украине".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени