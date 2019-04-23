В Раде заявили, что закон о переименовании УПЦ никто не отменял

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В Раде заявили, что закон о переименовании УПЦ никто не отменял

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Фото: © РИА Новости

Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не отменялся. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Подчёркиваю, закон не отменён, он действует, — сказал он.

Парубий также назвал абсурдным решение Киевского суда о приостановлении процесса принудительного переименования УПЦ.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "Русскую церковь на Украине".

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